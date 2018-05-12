Burnley - Bournemouth sahaya çıkıyor

Burnley ve Bournemouth, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 54 puanlı Burnley 7. sırada bulunuyor, Bournemouth 41 puana sahip ve 12. sırada. Burnley son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Bournemouth, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Burnley kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Bournemouth kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Burnley son haftadaki Manchester City müsabasında 2-1 yenildi.

Bournemouth ise Arsenal maçında 3-3 berabere kaldı.

Burnley, evinde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 15 gol yedi.

Bournemouth, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bournemouth 17 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.