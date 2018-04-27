Burnley - Brighton & Hove Albion sahaya çıkıyor

İngiltere Premier Lig maçında Burnley ile Brighton & Hove Albion, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 53 puanlı Burnley 7. sırada bulunuyor, Brighton & Hove Albion 36 puana sahip ve 13. sırada. Burnley, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Brighton & Hove Albion son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 115 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Burnley kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Brighton & Hove Albion sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Burnley son haftadaki Charlton Athletic müsabasında 0-3 kazandı.

Brighton & Hove Albion ise Middlesbrough maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Burnley, 15 gol attı ve 15 gol yedi.

Brighton & Hove Albion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Brighton & Hove Albion, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.