Burnley - Brighton & Hove Albion sahaya çıkıyor

Burnley ve Brighton & Hove Albion, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 53 puanlı Burnley 7. sırada bulunuyor, Brighton & Hove Albion 36 puana sahip ve 13. sırada. Burnley, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Brighton & Hove Albion, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 115 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Burnley kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Brighton & Hove Albion sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Burnley son hafta oynanan Charlton Athletic maçında 0-3 kazandı.

Brighton & Hove Albion ise Middlesbrough karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Burnley, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 15 gol yedi.

Brighton & Hove Albion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Brighton & Hove Albion, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.