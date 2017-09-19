Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla özellikle üniversite öğrencileri, merakla burs veren kurumları ve kuruluşları araştırıyor. Öğrencilere maddi destek vermek amacıyla burs veren kurumlar, bu yıl da binlerce öğrenciye burs sağlayacak. İşte burs veren kurumlar...

BURS VEREN KURUMLAR (2017)

Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca maddi giderlerini karşılamak ve öğrencilere maddi destek sağlamak isteyen kurumlar, öğrencilere burs imkanı sunuyor. İşte 2017 yılında burs veren kurum ve kuruluşlar...

ELGİNKAN VAKFI

Elginkan Vakfı Bursları, üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilmekte olup, karşılıksız ve öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor. Bu yıl burs programında yer alan üniversiteler, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Boğaziçi, Ege, Yıldız Teknik ve Celal Bayar Üniversiteleri. 400 TL olarak belirlenen burs için son başvuru tarihi henüz belli olmadı. Vakfın internet sitesinden burs başvuru tarihi takip edilebilir.

Elginkan Vakfı internet sitesi: http://www.elginkanvakfi.org.tr

İŞ DÜNYASI VAKFI

Vakfın bursu öncelikle yurt içinde lisans, lisans üstü ve doktora yapan öğrencilere veriliyor. Son başvuru tarihi ise 15 Ekim olarak belirlenmiş durumda

İş Dünyası Vakfı internet sitesi: http://www.isdunyasivakfi.org.tr

TAŞENT DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI

Vakıf, üniversitelerde fakülte, yüksekokul, yüksek lisans ve doktora düzeyince öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere burs veriyor. Son başvuru tarihi 15 Ekim 2017 olarak belirlenmiş durumda. Bursa başvurabilmek için Konya, Taşkent ve çevresinde ikametgah göstermek gerekiyor

Taşkent Dayanışma ve Kültür Vakfı internet sitesi: http://www.taskentvakfi.org

KALEBODUR KSV VAKFI

2001 yılından bu yana burs veren KSV, aynı zamanda öğrencilere staj yapma imkanı da sağlıyor. Bu yıl için son başvuru tarihi 10 Ekim 2017 olarak belirlenmiş durumda. KSV Vakfı'nın belirlemiş olduğu başarı kriteri 4'lük puan sistemi üzerinden en az 2.5, 100'lük puan sistemi üzerinden en az 60 puan almış olmak. Hangi okullarda okuyan öğrencilerin burs başvurusu yapabileceği ise, vakfın internet sitesi üzerinden açıklanmış durumda.

Kalebodur KSV Vakfı internet sitesi: http://www.ksvvakfi.org

NEF VAKFI

Türkiye genelinde tüm devlet üniversitelerinde okuyan ve Nef Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyan öğrencilere burs veriliyor. 2016 yılından bugüne 1.018 üniversite öğrencisine burs desteği sağlayan vakfın bursları karşılıksız olup, üniversite eğitimine devam eden şehit-gazi çocukları ve yüzde 45 ve üzeri engelli raporu bulunan adaylar öncelikli olarak değerlendiriliyor. Son başvuru tarihi ise 14 Ekim 2017 olarak belirlenmiş durumda.

NEF Vakfı internet sitesi: http://www.nefvakfi.org/

VEHBİ KOÇ VAKFI

Vehbi Koç Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak hedefiyle 1969 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla yetenekli fakat maddi imkanları yetersiz gençleri destekliyor. Vakfın burslarından her yıl 2 bine yakın genç yararlanıyor. Son başvuru tarihi ise 29 Eylül 2017 olarak belirlenmiş durumda. Başvurular vakfın internet sitesi üzerindeki Burs Portalı'ndan yapılıyor. Başarı notunun en az 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,5 olması şart koşuluyor. Şimdiye dek 50 binden fazla öğrenciye burs sağlayan vakfın, bu yıl burs listesine aldığı üniversiteler de vakfın internet sitesinde yer alıyor.

Vehbi Koç Vakfı internet sitesi: http://www.vkv.org.tr

TEKFEN BURSU

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, her yıl Türkiye'de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan 500 başarılı üniversite öğrencisine karşılıksız eğitim bursu veriyor. Burs başvuruları için son başvuru tarihi 24 Eylül 2017 olarak belirlendi. Burs miktarı ise bu yıl 525 TL. Tekfen bursları, sınavla girilen okulların öğrencilerine, sınav sonuçları ve başarı ortalamalarına göre veriliyor. Üniversite burslarında, Tekfen Grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği alanlara göre mühendislik ve işletme bölümleri ağırlık kazanıyor. Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde ne fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil 63 bin 880 TL ve altında olduğunun belgelenmesi.

Tekfen internet sitesi: http://www.tekfenburs.org

MEHMET ZORLU VAKFI

2017-2018 eğitim dönemi burs başvuruları 18 Eylül 2017 tarihi itibarıyla başlıyor. Başvurular ilgili üniversitelere şahsen yapılacak olup vakıf üzerinden bireysel başvuru alınmıyor. Vakıf, her yıl ortalama 2 bin öğrenciye eğitim bursu sağlıyor. Bugüne kadar 15 bine yakın öğrenciye burs veren Mehmet Zorlu Vakfı, devlet üniversiteleri, devlet konservatuarları ile yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyan, başarı ve ihtiyaç kriterini karşılayan öğrencileri hedefliyor. Sadece iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik, hukuk, endüstriyel tasarım, matematik, fizik ve kimya bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor.

Mehmet Zorlu Vakfı internet sitesi: http://www.mzv.org.tr

SÜTAŞ EĞİTİM BURSU

Sütaş eğitim bursu, "sütün iyiliğini ve bereketini yayma" görevini üstlenebilecek, üniversite lisans programında eğitim alan başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Sütaş bursu, tamamen karşılıksız; burs hakkı kazanan öğrenciye hiç bir zorunlu hizmet veya geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim süresi ve eğitim sonrasında Sütaş'ın desteklediği sosyal sorumluluk projelerine katılması önemseniyor. Üniveristelerin ara sınıflarında okuyan öğrencilerin not ortalamasının 100'lük puan sistemi üzerinden en az 65, 4'lük puan sistemi üzerinden de en az 2,5 olması şart. LYS genel sıralamasında ilk 15 bine giren öğrencilere 600 TL, giriş puanı sıralamasında önde olan öğrencilere ise bu yıl 400 TL veriliyor. Burs başvurusu için son başvuru tarihi 22 Eylül 2017 olarak belirlenmiş durumda.

Sütaş internet sitesi: http://www.sutas.com.tr

TÜRK EĞİTİM VAKFI

TEV, yurt içinde Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Lisans öğrencileri için bu yıl burs miktarı 510 TL, yüksek lisans öğrencileri için 850 TL, doktora öğrencileri için de 1.150 TL. Burs almak isteyen öğrencilerin en geç 30 Eylül 2017 tarihine kadar TEV internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak yükseköğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afet, acı olay vb. gibi milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs veriliyor.

Türk Eğitim Vakfı internet sitesi: http://www.tev.org.tr

TEMA VAKFI TURAN DEMİRASLAN LİSANSÜSTÜ VAKFI

TEMA Vakfı tarafından verilen lisansüstü öğrencileri bursu için bu yıl belirlenen rakam 1.080 TL. Son başvuru tarihi ise 30 Eylül 2017 olarak belirlenmiş durumda. Burslar, TEMA Vakfı hedefleri doğrultusundaki branş ve konularda yapılan araştırmalara teşvik ve destek amacı taşıyor. Öğrencilerin hazırlayacakları tezlerin TEMA Vakfı'nın görüşlerinin geliştirilmesine, vakfın yürüttüğü hukuki çalışmalara zemin hazırlamasına, doğa ve tabiat eğitimi alanlarındaki çalışmalarını zenginleştirmesine ve doğal varlıkların korunma stratejilerinin oluşturulmasına katkı sunması önemseniyor.

Tema Vakfı internet sitesi: http://www.tema.org.tr

ANADOLU VAKFI

Bu yıl 375 TL olarak belirlenen burs için son başvuru tarihi 30 Eylül 2017 olarak belirlendi. Burslar, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olup, devlet üniversitesinde okuyan veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu olan öğrencilerin başvuruları dikkate alınacak.

Anadolu Vakfı internet sitesi: http://www.anadoluvakfi.org.tr

HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI

HAFEV bursu, sadece kız öğrencilere verilmekte. Not ortalamasının 2.00/53.33'ten düşük olmaması ve üç veya daha fazla alttan dersi olmaması şartı aranıyor. Devlet üniversitesinde veya özel üniversitelerin tam burslu mühendislik programlarında okuyan öğrenciler başvurabiliyor. Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, makine mühendisliği ve mekatronik mühendisliği okuyan kız öğrenciler dikkate alınıyor.

Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı internet sitesi: http://www.hafev.org

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

YEKÜV'ün üniversite öğrencilerine yönelik bursunda ilk koşulu başvuracak öğrencinin ailesinin kırsal kesimde ikamet ediyor ve İstanbul'da devlet üniversitesi kazanmış olması. Bunun yanı sıra başarılı bir eğitim hayatını sürdürürken zorlanması ve anne ya da babadan en az birinin hayatta olmaması, parçalanmış aileden olması gibi ön koşulları barındırıyor. Başvuru formu 2-4 Ekim 2017 tarihleri arasında açılacak. Gerekli prosedürleri tamamlayan ve burs almaya hak kazanan öğrencilere sağlanan pek çok imkan var. Bunlar arasında her ayın cumartesi günü konferans, panel, söyleşi gibi etkinliklere katılma imkanı dikkat çekiyor. Öğrenci toplantılarında giysi armağanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetler de mevcut.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı internet sitesi: http://www.yekuv.org

ALARKO EĞİTİM-KÜLTÜR VAKFI

Alarko Eğitim-Kültür Vakfı, öğrencilere farklı burs imkanları sağlıyor. Bunlardan biri, Dr. Üzeyir Garih anısında, İTÜ Makine Mühendisliği bölümünde son sınıfta okuyan ya da lisansüstü öğrenimini devam ettiren beş öğrenciye verilen burs. Bir diğeri de İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine yönelik. Bu öğrencilerden lisansına devam edenlerin en fazla bir yıl olmak üzere bursu da devam ettiriliyor. Vakfın sağladığı burs miktarı 2017-2018 dönemi için aylık 440 TL. Başvurular için son başvuru tarihi ise 20 Ekim 2017 olarak belirlenmiş durumda. Ancak vakıf başvuruları direkt kabul etmiyor, bu nedenle öğrenciler internet sitesindeki başvuru formunu doldurduktan sonra formları kendi üniversitelerinin burs ofislerine teslim etmeli.

Alarko Eğitim-Kültür Vakfı internet sitesi: http://www.alarko.com.tr

İSTANBUL SANAYİ ODASI

İstanbul Sanayi Odası Vakfı'nın verdiği burs kriterlerinin başında İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak var. Bunun dışında liseler için Anadolu teknik, teknik ve endüstri meslek liselerinde, yükseköğretim için ise meslek yüksekokulu ve teknik üniversitelerde öğrenim görüyor olmak gerekiyor. Özel üniversitelerin teknik bölümlerinde ve yüzde 100 burslu öğrenim gören öğrencilere de burs veren vakıf, bunun için lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden ise en az 80 olmasını şart koşuyor. Lisans öğrencileri için aylık burs miktarı ise 350 TL. Başvurmak isteyen adaylar internet üzerinden 1-30 Eylül tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirebilir.

İstanbul Sanayi Odası internet sitesi: http://www.iso.gov.tr

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri ile Uludağ Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan öğrencilere burs veren vakıf, ne internet ne de şahsi başvuruyu kabul etmiyor. Bursa başvurmak isteyen öğrencilerin, kendi okullarının burs ofislerine gitmesi gerekiyor. Bursa başvuracak öğrencilerin söz konusu okullara kaydının olmasının yanında başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler olması da önemli. Buna göre, öğrencilerin başarı ortalamasının 100 üzerinden en az 70, 4 üzerinden ise en az 2,75 olması bekleniyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı internet sitesi: http://www.bkv.org.tr

MALATYA EĞİTİM VAKFI

Burs verirken tıp, mühendislik ve hukuk dallarına önem veren vakıf, başvurularda mail ya da faks yolunu tercih etmiyor. Başvuru formun vakfın internet sitesinde yer alıyor. Başvuran öğrencilerden beklenen, bu formu doldurarak ve formun arkasında yer alan belgelerin tamamlanarak posta yoluyla vakıf adresine gönderilmesi. Vakfın verdiği burs geri ödemeli ve öğrencilerin işe girmesiyle beraber en az yüzde 50'sini geri ödemesi bekleniyor.

Malatya Eğitim Vakfı internet sitesi: http://www.malatyaegitimvakfi.org.tr

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Ailesi için en az iki yıldız Eskişehir'de ikamet eden öğrencilere burs veren kurum, başvuruları 5 Eylül - 29 Eylül tarihleri arasında alıyor. Başvurular kurumun internet sitesinden online olarak alınıyor. Her yıl yaklaşık 90 öğrenciye burs veren kurum, burs miktarını komisyon toplantısında kararlaştırıyor.

Eskişehir Ticaret Odası internet sitesi: http://www.etonet.org.tr

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI

Bağışçıların destekleri ile burs veren vakıf, sadece maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı Galatasaray Lisesi mezunu üniversite öğrencilerine ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğrenim ve şartlı olmak üzere dört farklı kategoride burs veren vakıf, burs alarak öğrenimini tamamlayan öğrencilerden, yeterli gelir düzeyine ulaştığında başka bir öğrenciye burs sağlamasını da istiyor. Vakfa başvurmak için gerkeli belgeleri, vakfın ofisine ya elden teslim etmek, ya da kargo ile ulaştırmak gerekiyor. Başvurular için son tarih ise 13 Ekim 2017 olarak belirlendi.

Galatasaray Eğitim Vakfı internet sitesi: http://www.gsudernek.org

ÇAMLICA KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI

Vakfa başvurmak isteyen öğrencilerin, Eylül ayı içinde hazır olmaları gerekiyor. Zira başvurular 24 Eylül 2017 tarihinde sona eriyor. Vakfın bursundan üniversitelerin doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören öğrenciler faydalanabiliyor. Vakfın vereceği aylık burs miktarı, Ekim ayında yapılacak değerlendirme toplantısı sonrası belli olacak ama bu miktarın geçen sene 250 TL olduğu biliniyor.

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı internet sitesi: http://www.camlicavakfi.org.tr

ŞAHİNLER VAKFI

Her yıl maddi imkanları nedeniyle öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı 500 öğrenciye karşılıksız burs veren vakıf, 31 Ekim 2017 tarihine kadar başvuruları alıyor. Özel üniversite öğrencileri ise ancak yüzde 100 burslu olmaları ve maddi yetersizlik içinde olmaları halinde bursa başvurabilir. Başvuruları vakıf elden teslim alıyor. Vakıf vereceği formun eksiksiz doldurulmasını ve istenen belgelerle birlikte teslim edilmesini talep ediyor. Burs kazanan adaylar ise 17 Kasım 2017 tarihinde vakfın merkezinde ilan edilecek.

Şahinler Vakfı internet sitesi: http://www.sahinlerholding.com.tr/sahinler-vakfi

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