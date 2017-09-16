Üniversite öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala burs veren kurumları araştırmaya başladı. Peki burs veren kurumlar hangileri? Burs veren kurumlara başvurular ne zaman? İşte detaylar...

BURS VEREN KURUMLAR LİSTESİ (2017)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen burslar için başvurular bir yandan beklenirken, bir yandan da burs veren kurumlar araştırılıyor. KYK burs/kredi başvurularının başlama tarihiyle ilgili resmi bir bilgi verilmezken, burs veren kurumlar başvurularını almaya başladı. İşte burs veren kurumlar;

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Burs veren kurumlar listesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de yer alıyor. Üniversite öğrencilerine sunulan burs ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrencilere aylık 200 TL burs veren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs almak isteyen öğrencilerin 8 Eylül'den 18 Eylül'e kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İstanbul Ticaret Odası

Üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan kurumlar arasında İstanbul Ticaret Odası da yer alıyor. İstanbul'da yer alan devlet üniversitelerinde ve vakıf(özel) üniversitelerde yüzde 100 burs ile eğitim gören öğrencilerin faydalanabildiği burs ile üniversite öğrencilerine maddi yardım hedefleniyor.

İstanbul Ticaret Odası'ndan eğitim bursu almak isteyen öğrencilerin 24 Eylül 2017 tarihine kadar burs başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 650 TL, doktora öğrencilerine ise 800 TL burs veren İstanbul Ticaret Odası, bu yıl öğrencilere verilecek olan burs miktarı hakkında bir açıklama yapmadı.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı

30 Eylül'e kadar başvuru kabul eden İstanbul Sanayi Odası Vakfı, üniversite öğrencilerine burs imkanı sunan kurumlar arasında yer alıyor. 350 TL burs ödemesi yapan İstanbul Sanayi Odası Vakfı, gelir düzeyi düşük olan T.C. vatandaşı öğrencilere başka bir özel kuruluştan burs veya kredi almamak şartıyla öğrencilere burs sağlıyor.

Aynı zamanda ara sınıflar için de yıllık genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olması gibi şartlar aranıyor.

Sabancı Vakfı

2017-2018 eğitim-öğretim yılında lisans ve ön lisans öğrencilerine burs imkanı sağlayan Sabancı Vakfı, toplamda 400 yeni üniversite öğrencisine burs verecek. Geride bıraktığımız 43 yılda yaklaşık 45 bin öğrenciye burs veren Sabancı Vakfı, bu yıl burs miktarlarını lisans öğrencileri için aylık 500 TL, ön lisans öğrencileri için ise aylık 230 TL olarak belirledi.

Sabancı Vakfı'ndan burs almak isteyen öğrencilerin 13 Ekim 2017 tarihine kadar burs başvurusu yapması gerekiyor. Burs kazanan öğrenciler belirlendikten sonra, burs almaya hak kazanan öğrencilere duyuru yapılacak.

TEKFEN Vakfı

500 başarılı üniversite öğrencisine burs sağlayan TEKFEN Vakfı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 4 yıllık üniversite öğrencilerine burs verecek. Verilecek burs miktarı henüz açıklanmazken, burs almak isteyen öğrencilerde aranan şartlar arasında adayların ailesinde en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil 63 bin 880 TL ve altında olması ve T.C. vatandaşı olması aranmaktadır.

TEKFEN Vakfı'ndan burs almak isteyen öğrencilerin en geç 24 Eylül tarihine kadar burs başvurusu yapması gerekmektedir.

Türk Eğitim Vakfı

Aylık burs ücreti olarak 510 TL burs veren Türk Eğitim Vakfı, üniversite öğrencilerine bu yıl da burs sağlayacak. 5 Eylül'de başlayacak olan başvurular, 30 Eylül'de sona erecek.

Burs almak isteyen öğrencilerde aranan şartlar arasında karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak gibi şartlar aranıyor.

Çağdaş Eğitim Vakfı

Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar arasında yer alan Çağdaş Eğitim Vakfı, ara sınıflarda okuyan ve alttan dersi olmayan öğrencilere, özel okullarda yüzde 100 bursla okuyan öğrencilere, karne not ortalaması 70 ve üzeri olan ilköğretim ve lise öğrencilerine ve bir üst sınıfa geçen ve sorumlu dersi olmayan öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Çağdaş Eğitim Vakfı'ndan burs almak isteyen öğrenciler 30 Eylül 2017 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Anadolu Vakfı

30 Eylül 2017 tarihine kadar başvuruları kabul eden Anadolu Vakfı, yurt içinde eğitim gören lisans öğrencilerine ve tam zamanlı öğrencilere burs imkanı veriyor.

Ocak ayından başlayarak 375 TL aylık şeklinde öğrencilere sağlanan burslar 9 ay süreli olmaktadır. Burs için başvuru yapmak isteyen öğrencilerin en geç 30 Eylül 2017 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

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