11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesi ile birlikte Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Bayramın ilk günü kılınacak olan bayram namazı saatleri ise bayramda merak edilen konuların başında geliyor. 15 Haziran cuma gününe denk gelen Ramazan Bayramı için Bursa bayram namazı saati...

Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre 2018 Bursa bayram namazı saati...

BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet verilerine göre Bursa bayram namazı saati...

Ramazan Bayram Namaz Vakti Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 06:19 Bayram Namaz Saati 07:01

BURSA 6:19 BÜYÜK ORHAN 6:21 GEMLİK 6:18 HARMANCIK 6:20 INEGöL 6:17 IZNIK 6:16 KARACABEY 6:22 KELES 6:19 KESTEL 6:18 MUDANYA 6:19 MUSTAFA KEMALPAşA 6:22 ORHANELİ 6:20 ORHANGAZI 6:17 YENİŞEHİR-BRS 6:16

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?



Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur. Sonra "Sübhaneke" okunur. Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldğu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

Rüku ve secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir. İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler. Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir. Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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