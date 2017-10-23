Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen ve henüz görevinden ayrıldığını içeren açıklama yapmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.
TÖRENE DOSTLARINI DAVET ETTİ
DHA'nın haberine göre; Altepe, bugün saat 16.00'da merkez Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine katılacak. Altepe'nin, buradaki törene dostlarını da davet ettiği öğrenildi.
Başkan Altepe, Twitter hesabından da 'Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştireceğimiz törenimizi onurlandırmanızı diliyor, tüm dost ve hemşerilerimizi bekliyoruz' paylaşımını yaptı.
'İŞİMİZE DEVAM EDİYORUZ' DEMİŞTİ
Bosna Hersek'teki törenlere katıldıktan sonra geçen cuma günü Türkiye'ye gelen Recep Altepe, Atatürk Havalimanı'nda istifası ile ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa'ya dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım" demişti.
Daha sonra Bursa'ya gelen Recep Altepe, hafta sonunu ailesi ve yakınlarının düğün törenine katılarak geçirmişti. Altepe, mesai arkadaşının oğlunun nikah töreninden çıkarken ise konuyla ilgili soruya, "Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok abi yok. Yok abi öyle birşey yok. Sağol. Hayırlı Akşamlar" diyerek yanıtlamıştı.
- Recep Altepe
- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Misafir 1 saat öncebiz recep altepeyi değil Erdoğan'ı tanırız.00
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Misafir 1 saat önceGençler yetişmeli,koltuk kimsenin zimmetli mali değildir..metal yorgunluğu kırılmaya dönüşmeden değiştirilmeli.00
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Misafir 1 saat önceKONYA büyükşehir ve Karatay beledeiye sininde acil gözden geçirilmesi gerek tigini düşünüyorum00