Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifasını açıkladı. Altepe, "Bugüne kadar sürdürdüğümüz 'kavga değil hizmet' ilkesini sonuna kadar sürdüreceğiz, parti liderimiz ile ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız. Bu şartlarda Bursamıza hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

Altepe'nin istifa konuşması şöyle:

Son günlerdeki gelişmeler Bursa'nın değil Türkiye'nin gündemi oldu. Şu anda da görüldüğü gibi çok sevdiğimiz Bursa'ya hizmet etmek, dert ve sıkıntılarını çözmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bunu yaparken de herkese eşit davranmaya çalışıyoruz. Kim olursa olsun Bursalı hemşehrilerimiz arasında da ayrım yapmamaya gayret gösteriyoruz. Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik. Aynı amaçla herhangi bir dedikoduya vesile olmaması amacıyla tüm işyerlerimi kapattım. Sadece Bursa Belediye Başkanı olarak hizmeti sürdürdüm. Herkesle el ele çalıştık. Bursa halkı karşısında güven puanımız hiç düşmedi. Son günlerde özellikle bizim için çok değerli olan AK Parti'nin yönetimi tarafından başlatılan reform adı altında bir eylem başlatıldı. Bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor. Bizim 39 yıl süren siyaset hayatımız var.

"LİDERİMİZ İLE TERS DÜŞMEYECEĞİZ"

Böyle bir teşkilat terbiyesi olan, ömrünü davaya adamış biri olarak, 24 yıldır belediye görevlerinde hep hizmet konusunda adımlar attık. Bu yolda kavgadan yana hiç olmadım. Kent kültürünü de en güzel şekilde ortaya koyduk. Bugüne kadar sürdürdüğümüz 'kavga değil hizmet' ilkesini sonuna kadar sürdüreceğiz, parti liderimiz ile ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız. Hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya hiç yanaşmayacağız. Bu şartlarda Bursa'mıza, hemşehrilerimize, ülkeme hizmet imkanının kalmadığı da ortadadır. Bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

DAHA ÖNCE 3 BAŞKAN İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifalarını açıklamıştı.

'İŞİMİZE DEVAM EDİYORUZ' DEMİŞTİ

Bosna Hersek'teki törenlere katıldıktan sonra geçen cuma günü Türkiye'ye gelen Recep Altepe, Atatürk Havalimanı'nda istifası ile ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa'ya dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım" demişti.

İstifasını açıklayan Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe, istifa iddialarına ilişkin soru üzerine "Hayırdır?.. Yooo!.. Yok öyle bir şey yok. Yok abi öyle bir şey yok. Sağol. diye cevap vermişti.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Altepe,"Bazı basın-yayın organlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın istifamı istediği yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür haberler şahsıma yönelik algı oluşturmak için yapılan maksatlı ve yalan haberlerdir." ifadelerini kullanmıştı.

Recep Altepe

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı