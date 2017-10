Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "AK Parti ailesi olarak 15 yıldır iktidardayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bunu hep birlikte gerçekleştirdik. Bazı arkadaşlarımız 'Ben olmazsam bu şehirde hiçbir şey olmaz.' diye düşünüyorlar. Öyle değil arkadaşlar, AK Parti olmazsa biz yokuz." dedi.

Kaya, partisinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklamasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti ile 3 kat büyüdüğünü söyledi.

AK Parti'nin aynı zamanda gelişmeye ve değişime açık olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki bin 397 belediyenin 884'ü AK Parti'li. Birileri şunu düşünüyor olabilir. 'AK Parti'li belediyeler başarısız, dolayısıyla AK Parti bir değişime ihtiyaç duyuyor.' Asla böyle bir şey yok. Türkiye'deki belediyeleri mukayese yaptığımızda, AK Parti'li belediyelerin hepsinin başarılı olduğunun altını çizmek isterim. Peki biz niye değişime ihtiyaç duyduk? Şimdi muhalefet 'Seçimle gelen seçimle gider, başka hiçbir denetime tabi değildir.' diyor. Ben onlara bazı hatırlatmalar yapmak isterim. Açsınlar anayasayı okusunlar. Bir belediye başkanı seçildiğinden itibaren 5 yıl boyunca idari, mali ve meclis denetimleri vardır. Ayrıca üyelikleri hasebiyle partiler denetler. Biz belediyelerin seçimle gelip seçimle gittiğini biliriz. Ama bu süreç içinde de bir sürü denetime tabi olduğunu bilmekteyiz. Dolayısıyla bizim belediyelerimiz bir değişime, milletin talebine cevap verme ihtiyacı duydu. Oturup belediye başkanlarımızla müzakere ettik ve böyle bir talepte bulunduk."

"SANDALYELERİN UÇUŞTUĞU BİR PARTİ DEĞİLİZ"

Kaya, milletin değişim talebine cevap verdiklerini dile getirerek, "Her belediye başkanımızın performansını takip ediyoruz. Biz seçim takviminde verilen her vaadi takip ediyoruz. Her belediyemizin performanslarını anketlerle de takip ediyoruz. Biz bir belediyeleri emanet ettiğimiz 884 AK Parti'li arkadaşımızın şehrin hukukunu koruma noktasında onlardan beklentimiz var. Her iftira edenin iftiralarına çanak tutan, sandalyelerin uçuştuğu bir parti değiliz. AK Parti ailesi olarak 15 yıldır iktidardayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bunu hep birlikte gerçekleştirdik. Bazı arkadaşlarımız 'Ben olmazsam bu şehirde hiçbir şey olmaz.' diye düşünüyorlar. Öyle değil arkadaşlar, AK Parti olmazsa biz yokuz."

"HİÇBİRİMİZ BU PARTİDE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ise AK Parti'nin bu milletle ilkleri tanıştırdığını anlattı.

AK Parti'nin son 2,5 yıl içinde genel başkanının 3 kez değiştiğini ancak hiç kriz yaşanmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kongre süreçlerindeyiz, şu ana kadar 530'dan fazla ilçe kongresi yaptık. Bu kongrelerde de bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah önümüzdeki günlerde il kongrelerimizde AK Parti kendi içindeki kadrolarını yenileyerek yeni bir heyecan ve motivasyonla geleceğe yürümeye devam edecek. AK Parti yerel yönetimlerde de hizmetin adresidir. Birkaç ay içinde bazı belediyelerde değişiklikler söz konusu oldu. Bu değişimler hem milletimizin talebi, hem de partimizin yaptığı araştırmalar ve çalışmalar sonucu verilmiştir. Hiçbirimiz bu partide vazgeçilmez değiliz. Bu partinin vazgeçilmez bir tek ismi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Her birimiz bulunduğumuz yerlerde bir nöbet tutuyoruz. Bugün bu nöbetleri tutup bizden sonraki arkadaşlarımıza alnımız açık, başımız dik olarak devrediyorsak ne mutlu bize."

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise bu süreçleri birlik ve beraberlikle yürüttüklerini dile getirerek, "En büyüğünden en küçüğüne kadar makam ve mevki sevdasını hiçe sayan bir davanın üyeleriyiz. Hizmet amacımız ve davamız hepimizin önceliğidir. Yaşadığımız değişim süreci bunun göstergesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından temayül yoklaması gerçekleştirildi. Yoklama sonuçlarının AK Parti Genel Merkezi'ne gönderileceği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı