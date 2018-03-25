Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Eroğlu, Leys, Fatma Yıldırım, Belien, Nilay Karaağaç, Dimitrova (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Cansu Aydınoğulları, Yaren Hatipoğlu, Merve İkbal Albayrak)

Nilüfer Belediyespor: Birgül Güler, Hazal Selin Arifoğlu, Buijs, Da Silva, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler (Funda Bilgi, Sinem Bayazıt, Elif Boran, Merve Tanıl)

Setler: 14-25, 18-25, 25-18, 25-22, 13-15

Süre: 125 dakika (22, 27, 27, 30, 19)

Maça iyi başlayan Nilüfer Belediyespor, art arda bulduğu sayılarla teknik molaya 12-7 önde girdi. Teknik mola sonrasında Carolina ve Buijs ile bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, seti 25-14 kazandı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Ortadan Carolina, kenarlardan da Buijs ve Ceyda Aktaş ile sayılar bulan Nilüfer Belediyespor, teknik molaya 12-10 önde girdi. Setin devamında da üstünlüğünü devam ettiren Nilüfer Belediyespor, seti 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette iyi oynayan taraf Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Teknik molaya 12-9 önde giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, seti de 25-18 aldı.

Dördüncü sette teknik molayı 12-9 üstün geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fatma Yıldırım ve Carolina'nın etkili oyunuyla sonuca gitti ve seti 25-22 önde tamamladı.

Taraftarların da desteğini arkasına alan Nilüfer Belediyespor, "tie-break" setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

İlk maçı Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 3-1 kazandığı seride durum 1-1'e geldi. Turu geçecek ekip, 28 Mart Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayla belli olacak.