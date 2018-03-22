NANTES: 0 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 3



SALON: Mangin Beaulieu

HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Martin Stenbock (İsveç)

NANTES: Ndoye, Pihlajamaki, Carter, Gauthier-Rat, Takagui, Vilponen (Ungerer, Vandesteene, Kauffeldt, Soula, Handley, Lecouls)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Avcı, Leys, Fatma Yıldırım, Belien, Nilay Karaağaç, Dimitrova (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Cansu Aydınoğulları, Merve İkbal Albayrak)

SETLER: 18-25, 16-25, 23-25

SÜRE: 79 dakika (27, 23, 29)

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi, Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımını 3-2 ve 3-0'lık skorlarla mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos SFP oldu.

Finalde ilk maç, 4 Nisan Çarşamba günü Yunanistan'da, rövanş mücadelesi ise 11 Nisan Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.