CHP Bursa milletvekili adayları, 24 Haziran seçimlerine günler kala Bursalı seçmeler tarafından araştırılıyor. Bursa'da YSK'nın oanyıyla, 8 partiden 80 milletvekili adayı ile 2 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. İşte CHP'nin Bursa milletvekili adayları...

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1 LALE KARABIYIK YÜKSEK FİNANS PROFESÖRÜ 2 ERKAN AYDIN YÜKSEK ECZACI 3 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU YÜKSEK AVUKAT 4 KAYIHAN PALA YÜKSEK DOKTOR 5 ÖZGÜR ERDURSUN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR 6 GÜRKAN ESEN YÜKSEK AVUKAT 7 DENİZ BAYKAL YÜKSEK AVUKAT 8 SERKAN ÖZTÜRK YÜKSEK REKLAMCI 9 İBRAHİM MART YÜKSEK MAKİNA MÜHENDİSİ 10 AYTAÇ ŞAHİN YÜKSEK MAKİNA MÜHENDİSİ

Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."