Ramazan Bayramı'nın ardından ilk Cuma namazı'nın kılınacağı Bursa'da, Cuma saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgilere göre, işte Bursa Cuma saati...

BURSA CUMA SAATİ (22 HAZİRAN)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da bugün Cuma namazı, saat 13:12'de okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22 Haziran 2018 Cuma 03:31 05:28 13:12 17:09 20:44 22:32 23 Haziran 2018 Cumartesi 03:31 05:28 13:12 17:09 20:44 22:32 24 Haziran 2018 Pazar 03:31 05:28 13:12 17:09 20:44 22:32 25 Haziran 2018 Pazartesi 03:32 05:29 13:12 17:09 20:44 22:32 26 Haziran 2018 Salı 03:32 05:29 13:13 17:10 20:44 22:32 27 Haziran 2018 Çarşamba 03:32 05:29 13:13 17:10 20:44 22:32 28 Haziran 2018 Perşembe 03:33 05:30 13:13 17:10 20:44 22:32

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.

Cuma gününün önemi hakkında Yüce Allah “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10) buyurmuştur.

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani; günlerin itibarlısı, efendisi de denir. Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.