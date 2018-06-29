Müslümanların bayramı olarak kabul edilen Cuma Namazı, her cuma öğle namazı saatinde vuku buluyor. Hicretin birinci asrından bu yana İslam aleminde büyük bir ihtimamla eda edilen Cuma namazı Bursa'da saat kaçta kılınacak? İşte 29 Haziran Bursa Cuma namazı saati...

BURSA CUMA SAATİ (29 HAZİRAN)

29 Haziran Cuma günü, Bursa'da Cuma namazı öğle vakti saat 13.13'de okunacak ezanla birlikte idrak edilecek.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı saatini araştıran müslümanlar, Cuma namazını doğru kılabilmek için 'Cuma namazı nasıl kılınır' sorusuna da yanıt arıyor. İşte cuma namazı kılınışı;

Farz namazları arasında yer alan Cuma namazı, öğle vaktinde kılınmaktadır. Diğer namazlardan farklı olarak Cuma namazı öncesinde hutbe okunmaktadır.

Cuma namazı kılmak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." denilerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Tekbir getirildikten sonra eller bağlanır ve duyulmayacak şekilde Sübhaneke okunur. Dua okunduktan sonra başka bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam dua ve sureleri okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.