Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ( KYK) bağlı Emir Sultan Erkek Yurdu'nda akşam yemeği yiyen 150 erkek öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Elde edilen bilgiye göre akşam yemeğinde tavuk yemeği yiyen öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendi.

Yurt bünyesinde bulunan A, B, C, ve D bloklarından toplamda 150 erkek öğrenciden 30'u Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken diğer öğrenciler ise kentteki diğer hastanelere götürüldü.

Öğrenciler isyanını sosyal medya hesaplarından resmi kurumlara mesaj atarak dile getirdi.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER