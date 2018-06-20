Esnaf olaya tepki gösterdi

Son zamanlarda gündemde olan hayvanlara şiddet konusuna bir yeniside Bursa'dan eklendi. Vatandaşlar, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Vatan Caddesi üzerine bulunan kaldırım üzerinde, 4 ayağı kesilmiş yavru kedi olduğu fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 aylık olduğu tahmin edilen yavru kedinin 4 ayağının kesildiğini tespit etti. Yavru kedi, belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırılarak hekimliğe götürüldü. Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldüren şüphelileri tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan olayı gören ve durumu polise bildiren esnafta yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

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