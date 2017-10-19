Anne ve babaları daha önce vefat eden ve 6 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede iki abisiyle yaşayan 16 yaşındaki Kübra Dikmeli, erkek arkadaşıyla buluşmak istedi.

AA'nın haberine göre; İzin vermeyen abileri, Kübra'nın dışarı çıkmasını engellemek için evin kapısını kilitledi. Bunun üzerine telefonla görüştüğü erkek arkadaşına gece evden kaçacağını söyleyen genç kız, uçlarını birbirine eklediği çarşafları evin balkonundaki demirlere bağlayarak aşağı sarkıttı.

Kübra'nın erkek arkadaşına yazdığı not

Çarşaflara tutunarak aşağı inmeye çalışan Kübra Dikmeli, dengesini kaybederek yere düştü.

ARKADAŞI TAŞIDI

Apartmanın önünde iki arkadaşıyla bekleyen E.B. (16) de ağır yaralanan kız arkadaşını caddenin başına kadar kucağında taşıdı. Bu sırada E.B'nin arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Dikmeli'nin öldüğü belirlendi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Genç kızın abileriyle görüşen ekipler, E.B'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Genç kızın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.