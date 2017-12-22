Bursa'da, 55 yaşındaki annesi Nevin S.'yi boğarak, öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 24 yaşındaki Aykut S., çıktığı ilk duruşmada "Annemi öldürdüğüm için pişmanım ama onu neden öldürdüğümü hatırlamıyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, geçen nisan ayında, Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut S., annesi Nevin S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut S., eline geçirdiği örtü ve yastıkla annesini boğarak, öldürdü. Daha sonra evden çıkıp, "Annemi öldürdüm" diye bağıran S., o sırada sokaktan geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eve giren polisler, Nevin S.'nin cansız bedenini buldu. Aykut S., emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığı için annesiyle tartıştığını ileri sürerek, "Rüyamda annemi öldürmem gerektiğine dair işaret almıştım. Ben de öldürdüm" dedi. 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'adam yaralamak' suçlarından sabıkası bulunan, bir süre önce de cezaevinden çıkan S., sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"BÜYÜ YAPTIĞINI ZANNEDİYORUM"

Bursa 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde, hakkında `yakın akrabayı öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Aykut S.´nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada annesini neden öldürdüğünü hatırladığını öne süren S., "Ben annem ile birlikte yaşıyordum. O gün evimize genç bir kadın geldi. O sırada arkadaşım Ufuk ile oturuyorduk, annem de evdeydi. Kadın, bizimle sohbet etti. Bu sırada anlayamadığım bir şeylerle uğraştı. Büyü yaptığını zannediyorum. Daha sonra kadın da Ufuk da gitti. O akşam ne yaptığımı bilemez bir haldeydim. Gece yarısı da annemi öldürdüm. Çok pişmanım; ama annemi neden öldürdüğümü hatırlamıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Aykut S.'yi, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile 4'üncü İhtisas Dairesi´ne sevk etti. Duruşma, ertelendi.