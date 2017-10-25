Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde avukat Ahmet Cem Fırat'ı sabah saatlerinde bürosunun önünde bıçakla yaralayıp kaçan kişinin, 16 yaşındaki E.A. olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, E.A.'yı saklandığı yerde, olayda kullandığı öne sürülen bıçak ile yakalayıp, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şubesi'ne tesim etti.

"YANINA GİDP BIÇAKLADIM"



E.A. gözaltına tutulduğunda verdiği ifadede, babası Maşallah A.'nın uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevinde olduğunu, annesi Fatma A.'nın da cezaevindeki babasına uyuturucu temin etmek isterken yakalanıp tutuklandığını söyledi. Annesinin savunmasını yapması için avukat Ahmet Cem Fırat ile 10 bin lira karşılığında anlaştığını belirten E.A.'nın, "Annemin davasi ile ilgilenmedi. Ben de parayı istedim. Vermedi. Bu sabah yanına gidip onu bıçakladım" dediği öğrenildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen E.A. daha sonra adliyeye sevk edilecek.