Bursa'da babasını öldüren genç kız annesiyle birlikte tutuklandı

Bursa'da kendisini taciz ettiği, annesine de şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Kemal K.'yi öldürmekle suçlanan Dilara K., tutuklandı. Anne Gülçin K. ise mahkemede çelişki ifadeler verdiği gerekçesiyle tutuklandı.
DHA'nın haberine göre, olay, gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Kemal K., eşi 40 yaşındaki Gülçin K.'yi saçlarından tutup, sürükledikten sonra kafasını sobaya ve koltuğa çarptı. Kendisine engel olmaya çalışan kızı Dilara K.'ye de küfreden Kemal K., bıçakla eşinin üzerine yürüdü. Bu sırada 21 yaşındaki Dilara K., çekyattaki yastığın altında bulunan tabancayı alarak, rastgele ateş etti. Kemal K., biri kafasına, diğeri göğsüne isabet eden iki kurşunla olay yerinde öldü.
"'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE BAĞIRMAYA BAŞLAYINCA ATEŞ ETTİM"
Dilara K., tabancayla polis merkezine giderek, teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Dilara K., ifadesinde, "Babam, uyuştucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulundu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp, 'Sizi öldüreceğim' diye bağırmaya başlayınca, tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi.
Mustakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Dilara K. ile annesi Gülçin K., cinayet şüphelisi olarak adliyeye sevk edildi.
ANNE, KIZININ BABASINI VURDUĞU SIRADA DIŞARIDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Cumhuriyet savcısı tarafından ilk savunmaları alınan Gülçin K., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, kızının babasını silahla vurduğu sırada dışarıda olduğunu söyledi.
Dilara K. ise olay sırasında babasının annesini dövdüğünü, ikisini ayırmak isterken, babasının kendisine küfür edip, `Sizi öldüreceğim´ diye bağırması üzerine tabancayı korkutmak amacıyla ateşlediğini ve babasını kendisinin öldürdüğünü anlattı.
Mustafakemalpaşa Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen anne Gulçin K. ile Dilara K., tutuklanarak, Yenişehir Kadın Cezaevi´ne konuldu.
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