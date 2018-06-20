Bursa'nın İznik ilçesinde, evinde komşusunun baltalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın, yaralandı.



İlçeye bağlı Mahmudiye köyünde oturan 63 yaşındaki Kadir K. henüz belirlenemeyen nedenle eline aldığı baltayla, eşinin akrabası olan komşusu 55 yaşındaki Nefise Akçaalan'ın evine gitti. Eve giren Kadir K., baltayla iki çocuk annesi kadına birkaç kez vurduktan sonra kaçtı. Akçaalan'ın yardım çağrısını duyan komşuları eve geldiklerinde, kadını başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçaalan, buradaki müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.



Bir süre önce beyin ameliyatı olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Kadir K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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