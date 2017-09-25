Bursa'da evinde muska yaptığı iddia edilen bir kişi baltayla öldürüldü.

İHA'nın haberine göre olay, Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri A. (59), Engin S.'ye (64) muska yaptırdı. Ormanda yaşayan Hayri A., köye yağmur yağmamasından sorumlu tuttuğu Engin S.'nin evine gitti. Hayri A., Engin S.'yi kolundan ve boynundan 3 balta darbesiyle yaraladı.

112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanes'ne kaldırılan 2 çocuk babası Engin S. hayatını kaybetti. Engin S.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli, Kestel İlçe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.