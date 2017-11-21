Bursa'da bir kişi yolda bulduğu kimlik ve ehliyet ile önüne geleni dolandırdı

Bursa'da yolda bulduğu kimlik ve ehliyetle 8 kişiden gümrükten araç çıkarma vaadiyle para alan dolandırıcı, yakayı ele verdi. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen dolandırıcının 7 ayrı suçtan arandığı belirtildi.
İHA'nın haberine göre, 1 ay önce vergi dairesinde memur olarak çalışan İ.Z.'ye kedisini M.C. olarak tanıtıp güven kazandıktan sonra icradan ucuz fiyata kamyonet alma bahanesiyle 12 bin 500 lira alan dolandırıcı ortalıktan kayboldu. İ.Z.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şahsın 7 ayrı suçtan sabıkalı cezaevi firarisi M.T. olduğunu tespit etti. Zanlıyı takibe alan ekipler M.T.'yi araç kiraladığı sırada yakaladı.
Zanlı polis ekiplerine de S.S. adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sürücü belgesini gösterip M.T. olmadığını söyledi. Şahsın rent a car sahibine de farklı zamanlarda S.S. ve A.D. ismine düzenlenmiş kimlik ve sürücü belgesi vererek araç kiraladığı tespit edildi.
YOLDA BULDUĞU KİMLİKLERE KENDİ FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler M.T.'nin yine gümrükten ucuz araç çıkaracağını belirterek E.A. isimli şahıstan 12 bin 500, F.K. isimli şahıstan ise 4 bin 500 lira para aldığı karşılığında yaptığı senetlere de A.D. ve S.S. isimli kişilerin kimlik bilgilerini vererek imza attığı belirlendi. Ayrıca zanlının A.D. üzerine düzenlenmiş sürücü belgesiyle M.A.'ya ait iş yerinde şoför olarak çalıştığı, SRC 2 belgesi olmadan kullandığı araçla radara yakaladığı, yediği cezanında A.D. isimli kişiye gittiği öğrenildi. Zanlının alınan ifadesinde A.D. ve S.S. isimli kişileri tanımadığı bu şahıslara ait kimlik ve sürücü belgelerini yolda bulup üzerilerine kendi fotoğrafını yapıştırdığını söylediği belirtildi.
Yapılan UYAP sorgusunda cezaevi firarisi ve 7 ayrı suçtan aranmasının olduğu belirlenen dolandırıcı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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