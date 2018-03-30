Bursa'da yoğun trafiğin olduğu caddede otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücü, diğer sürücüleri tedirgin etti. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.



DHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Otomobili ile ters yönde seyreden sürücü, diğer sürücüleri şaşkına çevirdi. Bu anlar ise görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

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