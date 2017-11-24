Bursa'da böbrek bekleyen hasta karaciğeriyle umut oldu

Bursa'da, böbrek nakli beklerken beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri başkasını hayata bağladı.

İHA'nın haberine göre; böbrek yetmezliği rahatsızlığından yıllardır diyalize giren 41 yaşındaki M.A, nakil için sıra beklerken geçirdiği beyin kanaması neticesinde hayatını kaybetti. Ailesi M.A'nın karaciğerini kendisi gibi organ bekleyen birine bağışladı. Çekirge Devlet Hastanesinde beyin kanamasından tedavi gören, böbrek hastası ve nakil bekleyen M.A., yeni organına kavuşamadı ama, kendisi gibi organ bekleyen bir hastayı hayata bağladı. M.A.'nın beyin ölümünün ardından doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla alınan karaciğeri yine Bursa'da özel bir hastanede tedavi gören bir hastaya nakledildi.

Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Tamara Uzun Bal, her bağışlanan organın yeni umutlar yeşerttiğini belirterek, "Yapılan bağışlarla hastalarımıza umut olmaya devam ediyoruz. Yakınlarına yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ediyor, merhuma da Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.