Bursa'da yaşanan aile faciasında Nurettin A. kendisini bacağından bıçaklayan 8 aylık hamile eşini karnındaki bebeğiyle birlikte öldürdü.

İHA'nın haberine göre, olay merkez Yıldırım'a bağlı Ulus Mahallesi'nde dün gece saat 03:30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Nurettin A. (52) ile 8 aylık hamile eşi İsmanperi A. (35) arasında, kadının ilk eşinden olan çocuğunun bakımıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmanperi A, bıçakla eşi Nurettin A.'yı bacağından hafif şekilde yaraladı. Bunun üzerine cinnet getiren Nurettin A, eşinin elinden bıçağı alarak, 8 aylık hamile İsmanperi A.'nın vucudunun çeşitli yerlerine saplayarak ağır şekilde yaraladı. Sesi duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı Nurettin A.'yı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 8 aylık hamile İsmanperi A. ve karnındaki bebeği doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan Nurettin A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan İsmanperi A. ile birlikte hayatını kaybeden karnındaki bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu bildirildi. Bebeğe bıçak darbesi isabet etmediği, annesinin ölümünün ardından karında oksijensizlikten hayatını kaybettiği belirtildi.