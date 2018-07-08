Bursa'da torpil atan çocuklar 7 katlı inşaat halinde olan bir binayı ve binada bulunan kumaş deposunu küle çevirdi. Çıkan yangın şans eseri can ve mal kaybı olmadı.

İHA'nın haberine göre Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde torpil attığı söylenen mahalle çocukları M.Ş'ye ait depoya attığı torpil ile kumaş deposunu ve 7 katlı bir inşaatı küle çevirdi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise depoda çıkan yangını söndürmek için depo demirlerini testere ile keserek yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise korku dolu gözler ile söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın ile ilgili açıklama yapan mahalle sakinleri, "İnşaatın karşısında bulunan internet kafe torpil sattığı için yangın çıktı. Burada her zaman torpil satılıyor. Bu yangının torpilden çıktığından eminin bunu yapan kişiler tespit edilirse şikayetçiyim" dedi.