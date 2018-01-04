Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bölgelerinde üç yıl önce başlatılan deniz yüzeyi temizleme çalışmaları kapsamında denizden çıkarılan atıklar, çevre duyarsızlığını da gözler önüne seriyor. Bugüne kadar deniz yüzeyinden 450 metreküpün üzerinde atık çıkarılırken, son olarak geçtiğimiz günlerde Narlı açıklarında denizden eski bir buzdolabı çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre, Bursa'nın gerçek anlamda bir sahil kenti olması için 115 kilometre deniz sahili ve yaklaşık 180 kilometrelik göl sahilinde çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle Mudanya, Gemlik ve Karacabey Boğazı'nda deniz yüzeyi temizliğini de aksatmadan sürdürüyor. Üç yıl önce alınan deniz yüzeyi temizleme araçları ile gerek tekne ve gemilerden atılan, gerekse vatandaşlar tarafından bilinçsizce denize atılan tüm atıklar, toplanarak atık bertaraf tesislerine naklediliyor.

İKİNCİ KEZ ÇIKTI

Bugüne kadar Bursa sahil bandında deniz yüzeyinden 450 metreküpün üzerinde atık toplanırken, yastık, yatak, sandalye, pet şişe, plastik oyuncaklar, karton, kağıt ve yiyeceklerin ardından atıkların arasına yine buzdolabı eklendi. Yaz sezonunda Gemlik'te deniz yüzeyinde yapılan temizlik sırasında eski bir buzdolabı ekipler tarafından sudan çıkarılmıştı. Şimdi de Narlı açıklarında hurdaya dönmüş bir buzdolabı bulundu. Bursa'da denizlerden çıkarılan atıklar, çevre konusundaki duyarsızlığı gözler önüne sererken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerek deniz yüzeyinde gerekse de sahillerdeki temizlik çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

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