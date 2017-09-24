Bursa'da, uzmanlık sınavına girip doktor olmayı bekleyen gence otobanda araç çarptı. Vicdansız sürücü, genci ölüme terk edip kaçtı.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve girdiği uzmanlık sınavının sonucunu bekleyen Metehan Uzundal, doktor olma hayali kurarken trafik magandasının kurbanı oluyordu. Önceki gece Bursa-İzmir otoyolunda ilerleyen Uzundal'ın şehir hastanesi inşaatı civarında aracı arıza yaptı.
Otomobilini kenara çeken genç, ikaz levhalarını yola yerleştirdikten sonra, yoldan geçen araçlardan yardım istedi.
Bir sürücünün gence yardım etmek için durduğu sırada, Uzundal'ın otomobiline başka bir araç çarparak kaçtı. Kazada Uzundal'ın sağ bacağı parçalanırken, belinde de göçük oluştu ve vücudunun birçok yeri kırıldı.
Aşırı kan kaybeden Metehan Uzundal'a oradan geçen iki genç yardım etti. Uzundal, ambulans çağrılarak hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı.
Kendine yardım etmek için duran geçler olmasa kan kaybından ölmüş olabileceğini ifade eden Metehan Uzundal, "Aracım bozuldu. Kenara çektim. İkaz levhasını koyduktan sonra yoldan geçenlerden yardım istedim. Bir araç durdu ve içinden çıkan iki genç bana yardım etmek istedi. Aktarma kablosu vermek için bagaja eğildiğimde araç çarptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Bana vuran araç olay yerinden kaçmış. Bana o iki genç yardım etmiş ve ambulans çağırarak beni hastaneye yetiştirmişler. Bana çarpıp kaçan vicdansız sürücünün bir an önce yakalanmasını istiyorum. Beyaz renkli Renault Clio marka araçmış. Görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini rica ediyorum. Ben doktor olduğuma sevinemeden bu hale geldim. Ayağım parçalandı. Platin takacaklar. Belimde göçük var. Genç yaşımda bana bunu yaşatanların cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.
Çocuğunu bu hale getiren sürücünün bir an önce yakalanmasını isteyen baba Ergün Uzundal, "Oğluma çarpıp kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorum" şeklinde konuştu
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