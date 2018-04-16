Dün akşam saatlerinde Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde servis otobüsü sürücüsü, aracı Merinos mevkiinde park edip ayrıldı. Otobüs sürücüsü kontak anahtarını aracın paspasının altına bıraktı. Bursa'daki ailesinin yanına giden zihinsel engelli Tayfur S. de bölgeden geçerken fark ettiği kapıları açık araca bindi. Paspasın altındaki anahtarı bulan ve İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören Tayfur S., otobüsü çalıştırarak İnegöl'e gitmek üzere yola çıktı.

FİŞ ALIP TERMİNALE GİRDİ

DHA'nın haberine göre, bir süre sonra otobüsün yanına gelen sürücü, otobüsün park ettiği yerde olmadığını fark edince durumu emniyete bildirdi. Otobüsle rahat rahat İnegöl’e gelen engelli genç, İnegöl terminaline giriş güvenliğinden yolcu otobüsü yetkilisi gibi fiş alıp araçla içeri girdi. Aracı terminale park eden genç, otobüste dinlenmeye başladı. Terminalin park alanında park halinde çalışır vaziyette bırakılan otobüsü fark eden güvenlik görevlileri durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet ekipleri, otobüsün içerisinde inceleme yaparken koltukta oturan engelli genci gördü.

Basın mensuplarının otobüsü nereden getirdin sorusuna ise engelli genç “Bursa’dan getirdim şeklinde cevap verdi. Otobüsün ikinci şoförü olan Salih Bilister, otobüsü çalan genci görünce, “Bu çocuk bizim otobüsleri çok kaçırıyor. Bursa’da kaçırmadığı otobüs kalmadı. Otobüsleri de iyi sürüyor. Kaza yapmadan buraya kadar getirmesi şaşırtıcı dedi.

BU SEFERDE OTOMOBİL

Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Tayfur S. otobüs olayından 14 saat sonra İnegöl ilçesi Metal Sanayide park halindeki otomobile gözünü dikti. Metal Sanayi 1. Cadde üzerinde aracını park eden Hasan Kurt, işyerine girdi. 15 dakika sonra kontağı üzerinde bıraktığı aracı park ettiği yerde bulamayan sahibi, aracın olduğu yerde bir bisiklet buldu. Aracın çalındığını fark eden Hasan Kurt durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, çalınan aracın yerine bırakılan bisiklette parmak izi incelemesi yaptı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA

Olayın yaşandığı işyerinin güvenlik kameraları incelendiğinde; aracın yanına bisikletle gelen hırsızın, bisikleti bırakıp aracı çalıştırarak kaçtığı gözlendi. Arabayatağı mevkiinde bulunan araç içerisinde yine engelli genç bulundu. Engelli gencin aracı çalıp Bursa’ya gittiği tespit edildi. Yakalanan genç gözaltına alınırken, otomobil sahibine teslim edildi.

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