Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan 47 yaşındaki Necla D. geçirdiği sistemik lupus eritematozus hastalığı nedeniyle 2 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.
DHA'nın haberine göre, haftanın 2 günü tedavi için B46 hat numaralı özel halk otobüsüyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmesi gereken Necla D. otobüs şoförlerinin kendisini almadan duraktan ayrılmalarından yakınıyor. Necla D.'nin otobüse alınmadığını gören bir vatandaş ise bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydederek Necla D. ile paylaştı.
Görüntüde; B46 hat numaralı özel halk otobüsü engelli vatandaşı almadan duraktan ayrılırken Necla D. otobüsün arkasından seslenerek bir süre takip etti. Yaşadıklarını anlatan Necla D., şoförlerin kendisini görmezden gelip duraktan ayrıldıklarını iddia etti.
Necla D., "Yüzde 83 engelliyim. Hastalığım gereği ömür boyu tedavi görmek zorundayım. Tedavilerim için haftada iki gün oturduğum semt olan Hürriyet'ten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne B46 hat numaralı özel halk otobüsünün kullanarak yolculuk yapıyorum. Ne yazık ki B46 şoförleri duraktaki yolcuları aldıktan sonra engellilerin tekerlekli sandalye ile binebilmesi için gerekli olan engelli rampasını açmıyorlar. Engelli rampasının açılabileceği mesafede durağa yaklaşmıyorlar. Ben rica ettiğim zaman da gaza basıp gidiyorlar. Beni defalarca hastane durağında ve Hürriyet durağında bıraktılar. 30 dakika kadar otobüsü bekliyorum gelen otobüs engellilerin binmesi için uygun değilse bir 30 dükika daha beklemek zorunda kalıyorum. Gelen otobüsün şoförü beni almadan gidiyor, ben de otobüsün arkasından çaresizce bakıyorum. Bu konuda defalarca BURULAŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne şikayetlerde bulundum. Bunu yapan otobüslerin plakalarını ve duraktan geçiş saatlerini bildirdim. Yaşadıklarını anlatan dilekçeler yazdım. Ne yazık ki hiçbirinden sonuç alamadım" dedi.
"YARDIM, DESTEK DEĞİL EMPATİ BEKLİYORUZ"
Çekilen görüntüde yaşadıklarını da anlatan Necla D., "Bugün öğleden sonra hastaneye gitmek için yola çıktım ve durakta otobüsü beklemeye başladım. Durakta bekleyen bir kadın yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu, ben de engelli rampasının açılması halinde tekerlekli sandalye ile binip hastaneye gidebileceğimi, başka bir yardıma da ihtiyacım olmadığını belirttim. Otobüs geldi, yolcular bindi, benim binmem için ihtiyaç olan mesafeden çok daha ileride durduğu için şoföre seslenerek biraz daha kaldırıma yaklaşmasını ve engelliler için olan rampayı açmasını rica ettim. Şoför biraz daha yaklaştı, ancak gene rampa mesafesinde değildi. Bu esnada yaklaşık 1 dakika zaman geçti ve şoför kapıları kapatıp duraktan ayrıldı. Beni otobüse almadan gittiklerinde ne hissettiklerini ve ne düşündüklerini gerçekten çok merak ediyorum. Bu sorun sadece benim sorunum değil, tüm engellilerin sorunudur. Her insan engelli adayıdır. İki sene önceye kadar ben de engelli değildim. İnsanlardan destek ya da yardımdan ziyade empati ve anlayış bekliyorum" şeklinde konuştu.
"SENİN GİBİLERLE UĞRAŞMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"
Otobüse binmekle sorunlarının bitmediğini ve otobüs şoförleriyle sık sık tartışmalar yaşadığını da iddia eden Necla D., "B46 numaralı otobüsün şoförleriyle defalarca tartıştım. Şoförlerden biri otobüsteki tüm yolcuların gözü önünde 'Zaten otobüse bedava biniyorsun, bir de seninle uğraşmak zorunda değilim' dedi. Tüm yolcuların karşısında onurumu kırıp beni rencide etti. Bu şoförlerin neredeyse tamamı ile tartıştım" dedi.
Necla D.'nin iddia ettiği sorun üzerine söz konusu durakta B46 hat numaralı otobüsü ve durakta yaşananlar uzak mesafeden görüntülendi.
Durakta kaldırıma uzakta duran şoför normal yolcularını aldı. Daha sonra Necla D. otobüs şoföründen engelliler için olan rampayı açmasını istedi. Şoför Necla D.'nin talebini dikkate almadan duraktan ayrıldı.
Bu anları anlatan Necla D., "Görüntülediğiniz olayı ben o kadar sık yaşıyorum ki, otobüs durağı geliyor, kendimi gösteriyorum, yolcularını alıyor, görüldüğü gibi, 'Lütfen biraz yaklaşın ve rampayı açın, otobüse binebileyim' şeklinde rica ediyorum. 'Ben seni almak zorunda değilim' gibi sözler söyleyerek gaza basıp gidiyorlar" şeklinde konuştu.
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