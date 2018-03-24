Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eski eşi 36 yaşındaki Hüseyin B. tarafından iddiaya göre kazara kafasından vurularak ağır yaralanan 5 aylık hamile 27 yaşındaki Merve Pekdemir bebeğini kaybetti.



DHA'nın haberine göre beş gün önce meydana gelen olayda, Süleymaniye Mahallesi'ndeki evinde eski eşi Hüseyin B. ile birlikte yaşayan Merve Pekdemir, saat 00.30 sıralarında dışarı çıkıp, gezmek istediğini söyledi. Buna karşı çıkan Hüseyin B., tartışma çıkınca evden ayrıldı. Bir süre dışarıda dolaşan Hüseyin B., iddiaya göre, eve geldiğinde Merve Pekdemir'i tabancayı başına doğrultmuş halde buldu. Hüseyin B., Pekdemir'in elindeki silahı almak isterken silah ateş aldı. Yanağından giren kurşun Pekdemir'in başının arkasından çıktı. Şoka giren Hüseyin B., kanlar içinde yatan kadını kucağına alarak daireden çıkıp komşularından yardım istedi. Ağır yaralanan Merve Pekdemir, çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

"BİR ANDA ATEŞ ALDI"



Hüseyin B., apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı ve çağrılan başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hüseyin B.'ın verdiği ifadesinde "Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca ben de almak istedim. Almak isterken bir anda silah ateş aldı" dediği öğrenildi.



Merve Pekdemir ambulansla Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hüseyin B. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Beş gündür yoğun bakımda tedavisi süren Merve Pekdemir'in beyin fonksiyonlarını yitirdiği ve bitkisel hayata geçtiği, karnında ölen bebeğin ise operasyonla alındığı öğrenildi.

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