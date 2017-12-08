Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Dipsizgöl mahallesinde yapımı devam eden gölet inşaatına düşen tilkinin imdadına İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti. Düştüğü çukurdan çıkamayan ve ölmek üzere olan tilki ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, doğada yiyecek aradığı sırada Dipsizgöl mahallesindeki gölet inşaatına düşerek günlerdir aç ve mahsur kalan tilki, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince yoğun çalışma sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dipsizgöl mahallesinde yapımı devam eden gölet inşaatına incelemelerde bulunmak üzere giden BUSKİ ekipleri, gölet inşaatının içerisinde bir tilkinin mahsur kaldığını gördüler. Yaklaşık 15 metre derinliğindeki gölet inşaatına düşen tilkinin bir türlü çıkamadığını ve mahsur kaldığını fark eden BUSKİ çalışanları, durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine bildirdi.

DAĞA ÇIKTILAR

Hemen harekete geçerek Dipsizgöl mahallesine gelen ekipler, belirtilen bölgeye aracın çıkamaması üzerine ekipmanları da yanlarına alarak yayan olarak yollarına devam ettiler. Yaklaşık bir kilometrelik dik yamaçlardan geçerek Dipsizgöl göletine ulaşan ekipler, gölet inşaatına inmek için de yoğun çaba sarf etti. İple inşaat alanına inen ekipler, korktuğu için huysuzlaşan tilkiyi güçlükle yakaladılar.

ELELE KURTARDILAR

Açlıktan ölmek üzere olan tilkiyi tutan ekipler, gölet inşaatından çıkabilmek için el ele tutuşarak kurtarma çalışmasını tamamladı. Yoğun çalışmalar sonucunda kurtarılan tilki, ekiplerin tedavisinin ardından doğaya salındı.