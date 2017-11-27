Bursa'da hafriyat kamyonu böyle tehlike saçtı

Bursa'da trafikte ilerleyen hafriyat kamyonunun tamponuna sıkışan onlarca kiloluk kaya parçası tehlike saçtı.

İHA'nın haberine göre çalıştığı şirketten aldığı molozları boşaltan hafriyat kamyonun şoförü tamponuna sıkışan onlarca kiloluk kayayı görmeyerek trafiğe çıktı. Kamyonun tamponunda duran kayayı gören sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise kamyon şoförünü hareket halindeyken korna çalarak uyarmaya çalıştı. Ancak bir şeyin farkında olmayan kamyon şoförü arkasındaki dev kaya parçasıyla yoluna devam etti.