Bursa'da, hurda aracı parçalatmak isteyen bir kişiyi başından vurup sokak ortasına atanlar yakalandı.

İHA'nın haberine göre, geçen pazartesi günü Gülbahçe Mahallesi'nde sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan 32 yaşındaki T.G'yi ağır yaralayanlar yakalandı. Edinilen bilgiye göre, T.G, hurda halde olan aracı M.A.T'nin tamirhanesine getirerek, sökülüp parçalarının satılmasını istedi. Bunu kabul etmeyen M.A.T. ile T.G. arasında tartışma çıktı. M.A.T'nin arkadaşı Gökhan B.de tartışmaya dahil oldu. Gökhan B, T.G.'yi silahla başından vurarak oradan ayrıldı. Paniğe kapılan M.A.T, kanlar içinde kalan T.G.'yi sürükleyerek dükkandan dışarı çıkardı.





Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen polisler, T.G'yi başından vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olan T.G. hastaneye kaldırıldı.

Polis, çevrede bulanan kameraları inceleyerek zanlıları tespit etti. Şahısları yakalamak için operasyon başlatan polis, M.A.T.'yi olay yerine yakın bir dükkanda, Gökhan B.'yi ise Yıldırım ilçesinde yakaladı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.