Bursa'da iki servis minibüsü çarpıştı: Yaralılar var

Hüseyin Özköse idaresindeki servis minibüsü, Doğanevler Mahallesi'nde Yavuz Demir yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.

AA'nın aktardığına göre; yol kenarındaki bahçeye savrulan araçların şoförleri ile Şükriye Tüzüner, Nuriye Yıldırım, Sündüs Çağdaş, Makbule Şahin ve Nimet İlhan yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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