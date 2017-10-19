Bursa'da bir köye götürülmek üzere TIR'ın üzerine halatlarla bağlanan iş makinesinin halatları rampa çıkıldığı sırada koptu. Yaklaşık 75 metre sürüklenen iş makinesi, bir evin avlusuna çarparak durabildi. O sırada evde olan yaşlı bir çift, faciadan kıl payı kurtuldu.



İHA'nın haberine göre olay, Yenişehir ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiçeközü Mahallesi'ne götürülmek üzere TIR'ın üzerine halatlar yardımıyla bağlanan iş makinesinin halatları Subaşı Mahallesi'nden geçildiği sırada koptu. Rampa yukarı çıkarken yaşanan olayda tırın üzerinden yola inen iş makinesi, yaklaşık 75 metre yoldan aşağıya sürüklenerek İsmail Koca (78) ve Sevim Koca'nın (74) ikamet ettiği tek katlı evin avlu duvarına çarparak durabildi. İş makinesinin duvara çarptığı sırada evde oldukları öğrenilen yaşlı çift, faciadan da kıl payı kurtuldu. İş makinesinin evin avlusundan tekrar yola çıkarılması için yaklaşık 5 saatlik bir çalışma yapıldığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.