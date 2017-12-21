Bursa'nın İznik ilçesinde iş yerinde tüpten sızan gazın neden olduğu patlamada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi'nde Mustafa Çelik'e ait iş yerinde tüpten sızan gazın alev alması sonucu patlama meydana geldi.

AA'nın haberine göre, patlamanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin bulunduğu binanın ön ve arka bölümlerinin yıkıldığı patlamada, Hakan Çelik yaralandı.

Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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