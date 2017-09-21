Kadın arkadaşı ile tartışan polis memuru evde çıkan yangında yanarak öldü

Bursa'da bir apartmanın 5'inci katında kadın arkadaşı ile tartıştıktan sonra evde çıkan yangında dışarı çıkamayarak pencereden "Yardım edin beni kurtarın" diye bağıran polis memuru 41 yaşındaki Ali Darıca öldü. 9 ay önce "memuriyete uymayan hareketler" nedeniyle açığa alındığı belirtilen Ali Darıca'nın yangın çıkmadan önce aralarındaki tartışma nedeniyle evden ayrılan kadın arkadaşı Zevcan Aydın döndüğünde "Biz seninle tartışıyorduk ama birbirimizi seviyorduk" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

DHA'nın haberine göre, olay Merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi'nde 6 katlı Babadağ Apartmanının 5. katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve 9 ay önce açığa alınan Ali Darıca, 47 yaşındaki arkadaşı Zevcan Aydın ile birlikte yaşamaya başladı. Apartman sakinleri, Ali Darıca ve Zevcan Aydın dün birbirlerine yüksek sesle bağırırak kavga etti. Zevcan Aydın tartışma ardından evden ayrılıp bina önünde beklemeye başladı. Kadın arkadaşının evden ayrılmasından sonra iddiaya göre Ali Darıca çelik olan daire kapısını arkadan kilitledi. Yangın çıkmasının ardından Ali Darıca pencereye çıkıp bağırakak "Yardım edin beni kurtarın" diye yardım istedi. Evin yandığını gören Zevcan Aydın çevrede bulunanlar ve apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirip birlikte kapıyı açmaya çalıştı. Kısa sürede gelen ekipler kapıyı kırıp içeri girdiklerinde yoğun dumandan dolayı zehirlenip yere düşen Ali Darıca'nın yanmış cesediyle karşılaştı. Aynı binada işyeri bulunan Hüseyin Çay, şöyle dedi:

"Yangından 1 saat önce evin içinden kavga sesleri geliyordu, birbirlerine bağırıp bir şeyler kırıyorlardı. Daha sonra kadın dışarıya çıktı. Daha sonra yanında bulunan 3 kişiyle kapıyı kırmaya çalışıyorlardı. Daha sonra ekipler kapıyı kırdı. İçeriye girmeye çalıştık ancak yoğun duman nedeniyle içeri giremedik, kadının anlattığına göre adam kavga esnasında kendimi yakarım demiş."

İtfaiye ve polis olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları araştırmada yangının sıvı bir madde ile tutuşturulmuş olabileceğini göz önüne alarak inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Darıca'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. "Biz seninle tartışıyorduk ama birbirimizi seviyorduk" diye gözyaşları döken Zevcan Aydın son kez görmek istiyorum dediği Ali Darıca'nın cesedi Adli Tıp Kurumu Cenaze Nakil aracında kendisine gösterilerek teşhis yaptırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.