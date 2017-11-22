Bursa'da kazada yaralanan kadın oğlunu düşünüp "O iğneden korkar" dedi

Bursa'da kontrolden çıkarak, takla atan ve ağacı devirerek duran otomobilden 3 kişi sağ çıktı. Kazanın ardından ambulansta tedavi gören bir kişi, kendi durumdan çok oğlunu düşünerek, sağlık görevlilerine "O iğneden korkar" dedi.

İHA'nın haberine göre kaza, Osmangazi'ye bağlı Çekirge Caddesi'nde meydana geldi.Doğukan Cecenoğlu idaresindeki aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atıp, kaldırıma çıktıktan sonra ağacı devirerek durabildi. Yan yatan araçta mahsur kalan Doğukan Cecenoğlu, Hamide Cecenoğlu ve Anıl Yumak, kazayı gören vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ambulans içinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta kendisine müdahale edilen Hamide Cecenoğlu, yaralı olduğunu unutup oğlu düşünerek sağlık ekiplerini uyararak, "O iğneden bayılır" dedi.

Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan 3 yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği esnada yaya kaldırımında vatandaşların olmaması büyük bir faciayı önledi. Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.