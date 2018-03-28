Bursa'da, annesi L.A.'nın öldürülmesinin ardından devlet korumasına alınan A.A. adlı kıza, geçen yıl 13 yaşındayken izinli olarak geldiği evde cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen babası 43 yaşındaki H.A., ilk duruşmada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
DHA'nın haberine göre, Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 4'üncü çocuğuna 4 aylık hamile olan 28 yaşındaki L.A.'nın cesedi, 14 Kasım 2010 tarihinde ormanlık alanda bulundu. Jandarma, ağzı bantlanmış halde boğularak öldürülen genç kadının evden ayrılırken yanında bulunan oğlu 2 yaşındaki G.A.'ya ise ulaşamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan İhsan Ayan, bir süre ilişkisi olduğunu iddia ettiği L.A.´yı boğarak öldürdükten sonra, oğlu G.A.'yı da dereye attığı iddiasıyla tutuklandı. Tüm aramalara karşın G.A.'ya ulaşılamazken, İhsan Ayan, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
AİLE PARÇALANDI
Olayın ardından L.A.'nın kızı A.A. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı, bir yurda yerleştirdi. A.A.'nın kendisinden 2 yaş küçük olan kız kardeşi ise koruyucu aileye verildi.
SÖMESTR TATİLİNDE İSTİSMARDA BULUNDU
Geçen yıl Şubat ayında A.A., sömestr tatilinde izinli olarak babası H.A.'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşadığı eve geldi. İddiaya göre, H.A., kızına istismarda bulundu. Olay, A.A.'nın yaşadıklarını yurda döndüğünde arkadaşlarıyla paylaşmasıyla ortaya çıktı. Arkadaşları, öğretmenlerine, öğretmenler de polise haber verdi.
Harekete geçen polis ekipleri, geçen Aralık ayında H.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
AYNI SOYADI TAŞIMAK İSTEMİYOR
Cumhuriyet Savcısı, yürütülen soruşturma kapsamında, psikolog eşliğinde 14 yaşındaki A.A.'nın ifadesine başvurdu. A.A., "Yurtta kaldığım süre içersinde bazı günler eve geliyordum. Kardeşim koruyucu ailede olduğu için, ben evde yalnız kalıyordum. Babam o gece bana cinsel istismarda bulundu. Yaşadıklarımı yurtta arkadaşım ile paylaştım. O da çok üzüldü ve yurt görevlilerine söyleyince, olay ortaya çıktı. Soyadımı değiştirmek istiyorum" dedi.
H.A. ise yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Kızının kendisine iftira attığını öne süren H.A., "Kızım yalan söylüyor. Bana iftira atıyor" diye verdi.
İLK DURUŞMADA CEZA
H.A. hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğuna nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı. İlk duruşmada A.A. babasından şikayetçi oldu. H.A. ise suçlamaları reddedip, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, H.A.'yı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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