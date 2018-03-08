Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada iki pazarcıyı silahla vuran emekli polis memuru Gürkan E. hakkında, 'Adam öldürmeye tam teşebbüs´ suçundan ömürboyu, `Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak´ suçundan da 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



DHA'nın haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesi, Gökdere pazar yerinde geçen Ekim ayında meydana geldi. İki yıl önce emekli olan polis memuru Gürkan E., pazar yerinde Ömer Dönmez´e ait tezgahtan mandalina aldı. E., bir süre mandalinaları inceledikten sonra Dönmez'e, iddiaya göre, "Bunları beğenmedim, güzel mal sat" dedi. Dönmez ve aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu da "Beğenmediysen pazarda mandalina satan çok arkadaş var onlardan al" diye karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gürkan E., üzerindeki ruhsatlı tabancasını çekip Ömer Dönmez`i karnından ve ayağından, Nuri Mutlu´yu ise ayaklarından vurdu. Bu sırada pazar yerinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Sokak Timleri, elinde silahla, "Yanıma yaklaşmayın, ben panik atak hastasıyım, hepinizi vururum" diyen Gürkan E.´ye sakinleştirip gözaltına aldı. Daha sonra Bursa Adliyesi´ne sevk edilen E., tutuklanarak cezaevine konuldu. İki yaralı ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İSTEDİĞİ YERDEN MANDALİNA VERİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ



Emekli polis Gürkan E. hakkında soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, iddianameyi hazırladı. İddianamede, "Olay günü pazaryerine alışverişe giden Gürkan E., tezgahtan mandalina almak istediğini pazarcı Ömer Dönmez´e söyledi. Bir kilo mandalina tartan Dönmez, mandalinayı Gürkan E.´ye verdi. İstediği yerden kendisine mandalina verilmediğini iddia eden E. ile Dönmez arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle pazarcı Ömer Dönmez´e üç el ateş eden E., diğer pazarcı Nuri Mutlu´nun elinde tahta ile kendisine doğru geldiğini fark edince ona da silahla iki el ateş etti" ifadesi yer aldı.



Savcı, Gürkan E.´nin pazarcı Ömer Dönmez'e karşı `Adam öldürmeye tam teşebbüs´ suçundan ömürboyu, Nuri Mutlu´ya karşı ise `Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak´ suçundan 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Gürkan E., önümüzdeki günlerde Bursa 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim önüne çıkacak.





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