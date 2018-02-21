Bursa'da 16 yaşındaki Ahmet P., iddiaya göre arkadaşıyla 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra gittiği halı sahanın tellerine kendisini asarak yaşamına son verdi. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. ise sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre olay, pazartesi akşamı merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi´nde meydana geldi. TIR şoförü Murat P.´nin 6 çocuğundan biri olan Ahmet P., evlerine gittiği arkadaşı Batuhan K. ile birlikte iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadı. Oyunun ardından iki arkadaş, evin yakınlarındaki halı sahaya gitti. Ahmet P., götürdükleri ipi halı sahanın tellerine bağlayıp, tabureye çıkarak kendini astı. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. sinir krizi geçirdi.
BİLGİSAYARA EL KONDU
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batuhan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet P.´nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Batuhan K.´nin bilgisayarına el koydu.
Otopsinin ardından ailesi tarafından hastaneden alınan Ahmet P.'nin cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
'BAZI GECELER ARKADAŞINDA KALIYORDU'
Ahmet P.'nin ağabeyi Mehmet P. ise "Bizim evimizde bilgisayar yoktu. Ahmet, bazı geceler Batuhanlarda kalıyordu. Gecenin geç vakitlerine kadar Mavi Balina oyunu oynuyorlarmış. Oyunun 40'ıncı bölümünden sonra verilen komutlarla oynayan kişilerden elini kesmesi, koluna balina yapması, kendisini öldürmesi için tavsiyelerde bulunduğunu öğrendik. Mavi Balina oyunu 50'nci bölümünde oynayan kişinin ölümüyle noktalanıyormuş" diye konuştu.
'OĞLUMU MAVİ BALİNA BU HALE GETİRDİ' PAYLAŞIMI
Mehmet P., hastanede tedavi gören Batuhan K.´nın annesinin sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını, "Mavi Balina oyunu bu hale getirdi" notuyla paylaştığını söyledi.
YANLARINDA SEHPA VE İP GÖTÜRMÜŞLER
Ahmet P.´nin iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten amcası Ömer Faruk P. ise "Ahmet, lise eğitimini devam ederken yarım bıraktı. Olay günü daha önceden birlikte okuduğu arkadaşlarının yanına giderek helallik istemiş. Daha sonra öğrendiğimize göre, arkadaşı Batuhan´ın evinde bilgisayarda Mavi Balina oyununu oynuyorlarmış. Hatta, bilgisayarda oyun izlerken, odanın kapısını kilitlemişler. Batuhan anne ve babasını odaya sokmuyormuş. Daha sonra evden ayrıldılar. Kamera görüntüsünde Ahmet´in, Batuhan´la birlikte olay yerine giderken ellerinde sehpa ve ip olduğu görülüyor. Bu bir cinayet. Olayı zaten Cinayet Bürosu ekipleri araştırıyor. Batuhan´ın iyileşip, sağlığına kavuşmasıyla konu netlik kazanacak" dedi.
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