Bursa'da dün gece sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen 3 çocuk annesi Nafiye Şahin'in firar eden zanlının yanında çalıştığı öğrenildi.



İHA'nın haberine göre, 61 yaşındaki Kemal Y. isimli şahıs dün gece 40 yaşındaki Nafiye Şahin isimli kadının evinin önüne geldi.



KİMSE YANINA YAKLAŞAMADI



Aralarında çıkan tartışma sonucu Kemal Y. Nafiye Şahin'e 9 el ateş etti. Mermilerden 4'ü genç kadına isabet etti. Zanlı olay yerinden hızla uzaklaşırken, mahalle sakinleri elinde silah olduğu için zanlının yanına yaklaşamadı.



Nafiye Şahin'i yerde gören vatandaşlar yardım etmek için ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Durumu ağır olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, burada yapılan müdahaleye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan Cinayet Büro Ekipleri Amirliği her yerde Kemal Y.'yi arıyor.



Cinayet zanlısını gördüğünü iddia eden Engin Kahraman," Bizim misafirlerimiz vardı, biz onları karşılıyorduk. Silah sesi geldi, ben buraya geldiğimde son mermiyi sıktı ve koşmaya çalıştı. Koşamayınca buradan topallayarak gitti. 1.60 boylarında hafif tombuldu. 9 el ateş açtı, bildiğim kadarıyla aralarında bir husumet vardı" dedi.

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