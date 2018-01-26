Bursa'da 16 Temmuz 2017 tarihinde uyuşturucu bağımlısı oğlunu ruhsatsız tabanca ile başından vurarak öldüren kanser hastası baba İsmet Öztürk hakkında ilk duruşmada karar verildi.
İHA'nın haberine göre, Emek Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Mehmet Öztürk'ü tartıştıktan sonra ruhsatsız silahla başından vurarak öldüren kanser hastası İsmet Öztürk, hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada kendini savunan baba Öztürk, oğlunu öldürmek istemediğini kaydederek, "Oğlum 10 yıldan uzun süredir uyuşturucu kullanıyordu. Sağlık Bakanlığı'ndan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na kadar herkesten bu konuda yardım istedim. Kendisi istemediği sürece tedavi edilemeyeceği söylendi. Ben böyle olsun istemezdim, ama evde uyuyamıyorduk, sürekli bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Oğluma karşı sürekli tedbir almak zorunda kalıyorduk. Hakaret ederdi, kavga ederdi. Ben böyle olsun istemezdim" ifadelerini kullandı.
"EŞİM KARINCAYI BİLE İNCİTMEZ"
Duruşmada söz alan anne Melek Öztürk ise kocasının çok iyi bir insan olduğunu, oğlunun kendilerine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini anlattı. Melek Öztürk, "Benim eşim melek gibi insandır, karıncayı bile incitmez. Oğlum yıllardır bizi tehdit ediyordu. Uyuşturucu kullanıyordu, eve gelmiyordu. Eve geldiği zaman iki dakika kapıyı geç açsak her yeri tekmeliyordu. Olay günü de akşam eve gelmedi, sabah geldiğinde kapıyı açtım. Ben kapıyı açana kadar kapıyı tekmeledi. Babası uyanmış o sese. Ondan sonra duşa girdi. Duş aldıktan sonra ben banyoyu yıkamaya gittim. Ben banyoyu yıkarken bir ses duydum. İçeri girdiğimde kocam Mehmet'i vurmuştu" diye konuştu.
Sanık avukatı Özgür İnanç Yağmur ise, "Aile içi şiddet konularında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum avukatları usul gereği duruşmalara dahil ediliyor. Bu davada aile daha önce oğullarının uyuşturucu kullandığına dair defalarca aynı kurumların kapısını çaldı ve olumlu herhangi bir dönüş alamadılar. Olaydan sonra bu kurumların davalara müdahil olması herhangi bir anlam taşımadığı gibi, kurum avukatları duruşmaya da mazeret bildirerek katılmadı. Mahkeme heyeti bu konuda kurum avukatlarını isteyip istemediğimizi sorunca biz istemediğimizi söyledik, çünkü artık bir anlamı yok" dedi.
MAHKEME "AĞIR TAHRİK" DEDİ
Mahkeme heyeti, sanık ve şahit ifadelerinin ardından ilk celsede karar verdi. Baba İsmet Öztürk'ün cinayeti ağır tahrik altında işlediği kanaatine varan heyet, baba Öztürk'ün cezasına indirim yaptı. Yakın akrabayı öldürmek suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açılan baba Öztürk, ağır tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
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