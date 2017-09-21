Okulda üzerine dolap düşen çocuktan iyi haber

Bursa'da teneffüs sırasında eğitim gördüğü sınıfta üzerine 1 metre 85 santimetrelik dolap devrilen 7 yaşındaki Yusuf Ertaş yoğun bakımda gözlerini açtı. Solunum cihazından çıkarılan minik Yusuf yemek yemeye başladı.

İHA'nın haberine göre, Nilüfer ilçesinde Canaydın İlkokulu'ndaki 2-D sınıfında dün 14.30'da meydana gelen olayda, sınıfta akıllı tahtanın hemen yanında bulunan 1 metre 85 santim yüksekliğindeki dolap tam olarak sabitlenmediği için teneffüs sırasında arkadaşları ile birlikte oynayan 7 yaşındaki Yusuf Ertaş'ın üzerine devrilmiş, dolabın altında başına aldığı darbeyle birlikte burnundan kan gelen çocuk olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Kafatasında 2 ayrı bölgede kırık olduğu tespit edilen Yusuf Ertaş beyninde meydana gelen ödem ve kanama nedeniyle gece yarısı ameliyata alındı. 2 gündür Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam savaşı veren Yusuf Ertaş'tan bugün sevindirici haber geldi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Yakup Canıtez İHA muhabirine yaptığı açıklamada çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını, ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak uyutulan Ertaş'ın uyandırılıp solunum cihazından çıkartıldığını ve kendi kendine yemek yemeye başladığını söyledi. Başhekim Yakup Canıtez Yusuf'un önümüzdeki günlerde normal odaya alınacağı bildirdi.