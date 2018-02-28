Bursa'da şiddetli lodos sebebiyle 4 katlı bir işyerinin metal çatısı, ilkokul bahçesindeki kız öğrencinin üzerine düştü. 11 yaşındaki Elif Gülzade Akbaba'yı sırtında bulunan ve içerisi ders kitabı dolu olan çantası kurtardı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bulunan Naz Özdilek İlkokulu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle okulun hemen yanında 4 katlı bir iş yerinin metal çatısı uçarak okulun bahçesine düştü. DHA'nın haberine göre; bu sırada okulun bahçesinde sınıfıa gitmek için yürüyen 4. sınıf öğrencisi Elif Gülzade Akbaba, metal çatıdan kopan parçanın sırtına gelmesiyle yaralandı. Yaralı öğrenci sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, metal çatının Elif Gülzade Akbaba'nın sırttına düştüğü ve içerisinde ders kitabı dolu olan sırt çantasının koruduğu bildirildi.

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