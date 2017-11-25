Bursa'da okulun duvarı çöktü

Bursa'da hafriyat kazısı ve aşırı yağmurdan dolayı okulun duvarı çöktü. Olayın sabaha karşı olması faciayı önledi.

İHA'nın haberine göre olay, Yıldırım'a bağlı Piremir Mahallesi Nuri Erbak Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir firma, okulun yanında kentsel dönüşüm projesi kapsamında ev yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yağan aşırı yağmurlar ve çalışmalar esnasında okulun istinat duvarı iki gün önce sabaha karşı göçtü. Olayın sabaha karşı olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Firma yetkililerin o bölgeye yeniden duvar öreceği öğrenildi. Okul görevlileri ise bahçeyi yarıdan itibaren kapatarak tedbir aldı.

Mahallede oturan vatandaşlar, okulun duvarının aşırı yağmurlardan ve hafriyattan dolayı çöktüğünü iddia etti.