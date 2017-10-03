Bursa´da, kendisine ait otomobilde, Engin Ulaş ile alkol alırken başka bir araçtan tabancayla açılan ateşle arkadaşı ile birlikte ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Karaca'nın, ölmeden önce kendisini vuran kişiyi polise söylediği, hazırlanan iddianamede ortaya çıktı. Bunun üzerine yakalan katil zanlısı Cevat Ş. ile İdris D. tutuklandı. Ş.'in, boşandığı eşi S.K. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için Karaca'yı vurduğu iddia edildi.
DHA'nın haberine göre, Merkez Yıldırım İlçesi Cumalıkızık Mahallesi ormanlık alanda geçen mayıs ayında meydana gelen olayda, kasap 38 yaşındaki Mehmet Karaca, 35 yaşındaki Engin Ulaş ile 16 FU 669 plakalı otomobilinde alkol alırken, başka bir araçtan açılan tabanca ateşi sonucu, arkadaşı ile birlikte yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, cinayet zanlısı olarak 42 yaşındaki Cevat Ş. ile 41 yaşındaki arkadaşı İdris D'i gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÖLMEDEN ÖNCE ATEŞ EDEN KİŞİNİN ADINI POLİSE SÖYLEDİ
Mehmet Karaca'nın ölümü, Engin Ulaş'ın ise yaralandığı olay ile ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, hazırladığı iddianamede, silahlı saldırıda ağır yaralanıp hastanede yaşamını yitiren Mehmet Karaca'nın ölmeden önce kendilerine ateş eden kişinin Cevat Ş. olduğunu polise söylediği, bunun üzerine Ş. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen İdris D.'nin yakalandığı görüşüne yer verdi.
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Cevat Ş.'in, Karaca'yı, boşandığı eşi S.K. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürdüğü görüşüne de yer verildi. S.K.'nın ise verdiği ifadesinde, "Eski eşim Cevat Şimşek, Mehmet Karaca ile ilişkim olduğunu düşünüyordu. Bana, `Mehmet´i senin öldürmen gerekiyor. Ama sen bu işi beceremezsin, eline yüzüne bulaştırırsın´ dedi" diye konuştuğu öğrenildi.
Mehmet Karaca'yı öldürdüğü öne sürülen ve kasten adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan Cevat Ş. ile arkadaşı İdris D.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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