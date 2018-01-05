Bursa'da, hiçbir güvenlik tedbiri almadan, iskele demirlerine tutuna tutuna 5. kattan inen işçi yürekleri ağızlara getirdi.

İHA'nın haberine göre, Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, yeni yapılan evin dış cephe çalışması sırasında çekilen görüntüler bu kadarına pes dedirtti. Hiçbir güvenlik tedbir alınmadan çalışılan inşaatta bir işçi görenleri hayrete düşürdü. 6 katlı binanın 5.'inci katında bulunan işçi, adeta örümcek adam gibi iskele demirlerine tutunarak 2 kat aşağı indi. Kameraya yansıyan görüntülerde, diğer 3 işçinin de tedbir almadan çalıştığı görüldü.

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